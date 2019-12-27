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Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Комитет по чрезвычанымс ситуциям Казахстана

Четырнадцать человек погибли в крушении самолета Bek Air в аэропорту Алма-Аты, 35 пассажиров доставлены в больницу, сообщила представитель департамента Алма-Аты по ЧС Гульдана Нурымбетова.

В больницы доставлены пока 27 взрослых пассажиров, в том числе с политравмами и в крайне тяжелом состоянии, и восемь детей. Дети с политравмами, но в сознании. На месте пока нашли 14 погибших. Известны имена некоторых из них. Спасательные работы на месте крушения продолжаются, приводит «Интерфакс» слова Нурымбетовой.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал после взлета из аэропорта Алма-Аты. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. В падении самолет пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием. Очевидцы опубликовали видео с места крушения.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100. Также до выяснения всех обстоятельств приостановлена работа авиакомпании Bek Air, сообщил представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал строго наказать виновных в крушении. Соболезнования родным и близким погибших также высказал первый президент Казахстана и лидер нации Нурсултан Назарбаев.
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колобок11

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Gunja

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