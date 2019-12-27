Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Четырнадцать человек погибли в крушении самолета Bek Air в аэропорту Алма-Аты, 35 пассажиров доставлены в больницу, сообщила представитель департамента Алма-Аты по ЧС Гульдана Нурымбетова.

В больницы доставлены пока 27 взрослых пассажиров, в том числе с политравмами и в крайне тяжелом состоянии, и восемь детей. Дети с политравмами, но в сознании. На месте пока нашли 14 погибших. Известны имена некоторых из них. Спасательные работы на месте крушения продолжаются, приводит «Интерфакс» слова Нурымбетовой.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал после взлета из аэропорта Алма-Аты. На борту было 95 пассажиров и пять членов экипажа. В падении самолет пробил бетонное заграждение и столкнулся с двухэтажным зданием. Очевидцы опубликовали видео с места крушения.



Kazakhstan plane crash: Bek Air plane goes down near Almaty airport; multiple fatalities reported



pic.twitter.com/zE0EfMckce — Breaking911 (@Breaking911) 27 декабря 2019 г.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100. Также до выяснения всех обстоятельств приостановлена работа авиакомпании Bek Air, сообщил представитель Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал строго наказать виновных в крушении. Соболезнования родным и близким погибших также высказал первый президент Казахстана и лидер нации Нурсултан Назарбаев.