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Новосибирску дали 37 млрд рублей на уникальный синхротрон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ИЯФ СО РАН

Федеральные власти выделили 37 миллиардов рублей на строительство «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ), его построят до 2024 года для расшифровки биополимеров и изучения поведения вирусов, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Более 37 миллиардов рублей федеральные власти направили на строительство ЦКП «СКИФ» в Новосибирской области. При этом годовой бюджет всего Новосибирска составляет 49 миллиардов рублей. 

В 2023 году должны построить источник синхротронного излучения с энергией 3 ГэВ и одну станцию, а в 2024 году — шесть станций. Затем будет принято решение о создании еще 24 станций.

На первых шести станциях с помощью излучения будут расшифровывать структуры биополимеров, механизмы функционирования живых организмов, передачу наследственной информации, поведение вирусов, механизм действия лекарственных препаратов и тому подобные задачи.

СКИФ уникален тем, что по характеристикам, в частности, параметрам ускоренного пучка электронов, порождающего синхротронное излучение, приближается к установкам четвертого поколения. Во всем мире работающих источников четвертого поколения пока нет, действующие установки третьего поколения модернизируются до четвертого.

Как будет выглядеть СКИФ?

СКИФ — единый комплекс зданий, инженерного и технологического оборудования. Основное здание будет представлять собой круг диаметром около 230 метров, внутри которого находится кольцевой ускорительный комплекс, формирующий пучки электронов с заданными характеристиками. Ускорительный комплекс будет окружен стеной биологической защиты персонала от воздействия радиации.

Синхротронное излучение (СИ) по специальным каналам, касательным к основному кольцу, сквозь стену биозащиты будет выведено в экспериментальный зал шириной около 30 метров, окружающий ускорительный комплекс.

К экспериментальному залу симметрично будут прилегать два корпуса, имеющих независимый фундамент. Эти крылья предназначены для размещения специализированных экспериментальных станций длиной до 120 метров.

Также симметрично к экспериментальному залу примкнут административный корпус с офисными помещениями и лабораторный корпус. По периметру основного здания разместят вспомогательные офисные и лабораторные помещения.

СКИФ будет сдан в эксплуатацию с технологическим оборудованием, включающим ускорительный комплекс, оборудование лабораторного комплекса, инженерной инфраструктурой для создания 30 экспериментальных станций и шестью экспериментальными станциями с установкой под ключ.

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