НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане

Источник:
Sibnet.ru
392 5
Фото: © кадр из видео

Очевидцы опубликовали первые фото и видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 в аэропорту Алма-Аты, в результате которого, по последним данным, погибли девять человек.

Самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. «По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей», — говорится в сообщении.

«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс "Алматы - Нур-Султан", авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов», — рассказали ТАСС в МВД республики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта. Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип BC: «Фоккер-100». В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор Г.Алматы. О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно.

Публикация от СЕРГЕК |КРУПНЫЙ ИНФО ПОРТАЛ (@sergek_kaz)

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены.


Еще по теме
«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты
Девочке оторвало палец в красноярском бассейне
смотреть все
ЧП #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
•
Росстат предсказал убыль населения России в течение 16 лет
•
Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане
•
Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Как это работает
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Морозы до -47 ударят в выходные в Восточной Сибири
Сибирь 27.12.2019 12:55
«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища
Сибирь 27.12.2019 12:49
Рекордный парад Дедов Морозов разозлил жителей Кузбасса
Сибирь 27.12.2019 11:16
Новосибирску дали 37 млрд рублей на уникальный синхротрон
Сибирь 27.12.2019 11:10
Самое популярное
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4097
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3967
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
3941
Гигантскую самку таракана в Сибири спасли после родов
2706
Обсуждение (5)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Подсчитано количество погибших в авиакатастрофе в Алма-Ате
•
Росстат предсказал убыль населения России в течение 16 лет
•
Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане
•
Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Сибирь
•
Морозы до -47 ударят в выходные в Восточной Сибири
•
«Нива» с людьми провалилась под лед Красноярского водохранилища
•
Рекордный парад Дедов Морозов разозлил жителей Кузбасса
•
Новосибирску дали 37 млрд рублей на уникальный синхротрон
•
Тотальная проверка водителей на трезвость затянется на все праздники
•
Геймерский интернет в подарок: еще есть шанс
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
41
Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

колобок11

Нас готовят остаться совсем без пенсий, а увеличение пенсионного возраста это первые звоночки.

Gunja

ПФР готовит законопроект - выходишь на 10 лет позже на пенсию и будешь получать двойную пенсию. Тоесть,...