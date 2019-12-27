Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане

Очевидцы опубликовали первые фото и видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 в аэропорту Алма-Аты, в результате которого, по последним данным, погибли девять человек.
Самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. «По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей», — говорится в сообщении.
«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего
рейс "Алматы - Нур-Султан", авиакомпании Bek Air произошло его
падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов
экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники
правоохранительных органов», — рассказали ТАСС в МВД республики.
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Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта. Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип BC: «Фоккер-100». В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор Г.Алматы. О дальнейших результатах места происшествия сообщим дополнительно.
Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его
флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До
выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно
приостановлены.