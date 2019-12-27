Опубликованы фото и видео с места авиакастрофы в Казахстане

Очевидцы опубликовали первые фото и видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 в аэропорту Алма-Аты, в результате которого, по последним данным, погибли девять человек.

Самолет упал в районе жилого сектора, там идет эвакуация, сообщает пресс-служба МВД Казахстана. «По предварительной информации, погибли девять человек, пострадавших девять, в том числе шестеро детей», — говорится в сообщении.

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«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс "Алматы - Нур-Султан", авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов», — рассказали ТАСС в МВД республики.



Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены.





