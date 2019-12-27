Водителей в Новосибирске будут проверять на трезвость все праздники

Акция «Нетрезвый водитель» пройдет в два этапа в Новосибирске, водителей будут останавливать и проверять все новогодние праздники, сообщил представитель ГИБДД Владислав Савченко.

Мероприятие пройдет в два этапа. Первый уже начался и завершится 31 декабря в 23.00 по местному времени. Второй начнется 1 января в 01.00 и продлится до утра 9 января. То есть перерыв в тотальных проверках водителей составит всего два часа новогодней ночи.

За езду в нетрезвом виде в первый раз грозит лишение прав на 1,5-2 года и штраф от 30 тысяч рублей. При повторном нарушении водителя лишают прав на три года и назначают штраф до 300 тысяч рублей.

За 11 месяцев этого года, в Новосибирской области произошло 1,8 тысячи ДТП, из них 170 произошло по вине пьяных водителей. В этих авариях погибло 54 человека.