Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты

Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты, погибли 14 человек, говорится в сообщении, опубликованном на странице аэропорта в Facebook

«В 07.22 (4.05 по мск) рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным строением. Возгорания не было. Спасательные работы начались незамедлительно», — говорится в сообщении.

По данным экстренных служб, число погибших на данный момент составляет 14 человек. «Обстоятельства происшествия и причины установит специальная комиссия», — сказано в сообщении.