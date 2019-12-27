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Росстандарт выявил 1,5 млн авто с дефективными подушками безопасности

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Росстандарт выявил более 1,5 миллиона автомобилей с бракованной системой безопасности, проблемы у подушек Takata, которые ставились на машины 2000–2014 годов выпуска, сообщил замглавы ведомства Алексей Кулешов.

«Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру», — цитирует «Известия» Кулешова.

Проблема подушек Тakata — в блоке газогенератора. Даже в небольшой аварии он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель. Эти системы ставились на машины двух десятков брендов, включая Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru, BMW, Mazda, Honda и Ford. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска.

По данным Reuters, проблемные подушки Takata стоили жизни как минимум 24 автомобилистам, еще 290 были травмированы. Больше всего смертельных случаев зафиксировано на автомобилях Honda.

Проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

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