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«Ростех» назвал сроки поставки МС-21 заказчикам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ПАО «Корпорация «Иркут»

Сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году, а первые поставки заказчикам уже в 2021-м, сообщил представитель пресс-службы госкорпорации «Ростех».

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«Сборка серийных самолетов начнется в 2020 году. В 2021 году планируются первые поставки МС-21 заказчикам», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы корпорации. По данным компании, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

В 2021 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует  поставить шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году увеличить производство вдвое, в 2023 году довести его до 25 самолетов.

В декабре четвертый опытный образец МС-21 совершил первый полет, продолжительность которого составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 тысяч метров при скорости около 500 километров в час. Полет прошел в штатном режиме. Еще три опытных образца уже проходят испытания.

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fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

колобок11

Нас готовят остаться совсем без пенсий, а увеличение пенсионного возраста это первые звоночки.