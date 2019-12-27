«Ростех» назвал сроки поставки МС-21 заказчикам

Сборка серийных гражданских самолетов МС-21 начнется в 2020 году, а первые поставки заказчикам уже в 2021-м, сообщил представитель пресс-службы госкорпорации «Ростех».

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«Сборка серийных самолетов начнется в 2020 году. В 2021 году планируются первые поставки МС-21 заказчикам», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы корпорации. По данным компании, панели и агрегаты уже производятся и поставляются участниками кооперации на завод в Иркутске.

В 2021 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует поставить шесть гражданских самолетов МС-21, в 2022 году увеличить производство вдвое, в 2023 году довести его до 25 самолетов.

В декабре четвертый опытный образец МС-21 совершил первый полет, продолжительность которого составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 тысяч метров при скорости около 500 километров в час. Полет прошел в штатном режиме. Еще три опытных образца уже проходят испытания.