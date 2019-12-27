Красноярский трамвай превратили в оленью упряжку

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Сотрудники трамвайного депо в Красноярске превратили техническую платформу в волшебные сани Деда Мороза, которые будут радовать горожан все праздники, сообщил в Instagram мэр города Сергей Еремин.
«Такого вы ещё не видели! Новогодняя оленья упряжка с Дедом
Морозом и Снегурочкой мчит нас в Новый год!
Это зажигательное поздравление — подарок красноярцам от трамвайного депо.
Так креативно его коллектив превратил обычную техническую платформу в волшебные
сани», — написал Еремин.
По его словам, волшебные сани будут колесить по Красноярскому рабочему от Предмостной площади до КрасТЭЦ все праздники.