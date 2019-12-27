Красноярский трамвай превратили в оленью упряжку

Сотрудники трамвайного депо в Красноярске превратили техническую платформу в волшебные сани Деда Мороза, которые будут радовать горожан все праздники, сообщил в Instagram мэр города Сергей Еремин.

«Такого вы ещё не видели! Новогодняя оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой мчит нас в Новый год! Это зажигательное поздравление — подарок красноярцам от трамвайного депо. Так креативно его коллектив превратил обычную техническую платформу в волшебные сани», — написал Еремин.



По его словам, волшебные сани будут колесить по Красноярскому рабочему от Предмостной площади до КрасТЭЦ все праздники.