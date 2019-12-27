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Красноярский трамвай превратили в оленью упряжку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сотрудники трамвайного депо в Красноярске превратили техническую платформу в волшебные сани Деда Мороза, которые будут радовать горожан все праздники, сообщил в Instagram мэр города Сергей Еремин.

«Такого вы ещё не видели! Новогодняя оленья упряжка с Дедом Морозом и Снегурочкой мчит нас в Новый год! Это зажигательное поздравление — подарок красноярцам от трамвайного депо. Так креативно его коллектив превратил обычную техническую платформу в волшебные сани», — написал Еремин.

По его словам, волшебные сани будут колесить по Красноярскому рабочему от Предмостной площади до КрасТЭЦ все праздники.


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Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

колобок11

Нас готовят остаться совсем без пенсий, а увеличение пенсионного возраста это первые звоночки.