Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава российский лидер предпочитает встречать Новый год.

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Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России. «Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — приводит Песков слова, сказанные им в эфире российского телевидения.

По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно. «И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — заключил он.