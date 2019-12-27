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Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава российский лидер предпочитает встречать Новый год.

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Представитель Кремля напомнил, что глава государства часто встречал Новый год в различных уголках России. «Первое, что приходит в голову, в Хабаровске он встречал Новый год», — приводит Песков слова, сказанные им в эфире российского телевидения.

По его словам, президент предпочитает отмечать праздник вместе с родными и друзьями, когда позволяет график. Песков добавил, что Путин встречает Новый год скромно. «И, собственно, это его личное время, которое не так часто у него бывает», — заключил он.

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fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

колобок11

Нас готовят остаться совсем без пенсий, а увеличение пенсионного возраста это первые звоночки.