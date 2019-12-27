Галина Волчек умерла через неделю после дня рождения

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской больнице в четверг, 26 декабря. Неделю назад ей исполнилось 86 лет, о смерти артистки сообщили в театре «Современник».

Волчек госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу во вторник, 24 декабря. По предварительной версии врачей, она скончалась от отека головного мозга и легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Галина Волчек — советская и российская атриса театра и кино, последние годы была худруком Московского театра современник. Самые известные фильмы, в которых она снялась — «Берегись автомобиля», «Король лир», «Русалочка».