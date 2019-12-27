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Галина Волчек умерла через неделю после дня рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Premier.gov.ru / CC BY 4.0

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла в московской больнице в четверг, 26 декабря. Неделю назад ей исполнилось 86 лет, о смерти артистки сообщили в театре «Современник».

Волчек госпитализировали с воспалением легких в Боткинскую больницу во вторник, 24 декабря. По предварительной версии врачей, она скончалась от отека головного мозга и легких, сообщает Telegram-канал Mash.

Галина Волчек — советская и российская атриса театра и кино, последние годы была худруком Московского театра современник. Самые известные фильмы, в которых она снялась — «Берегись автомобиля», «Король лир», «Русалочка».
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Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Басяя

Он видимо не видит в какой все жопе.

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....