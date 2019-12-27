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Фильм дня: «Кавказский пленник»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Главные герои «Кавказского пленника» — военнослужащие Саня и Иван, которые во время Первой чеченской войны попали в плен к Абдул-Мурату, жителю горного аула.

27 декабря 1971 родился Сергей Бодров, российский актёр, режиссёр, сценарист. Он считается погибшим во время схода снежной лавины в Кармадонском ущелье.

Действие фильма, снятого режиссером Сергеем Бодровым (старшим) происходит в 1990-е годы во время Первой чеченской войны, хотя на самом деле это авторская параллель на войну в Чечне 20 века.

По сюжету, двое российских военнослужащих прапорщик Саня (Владимир Меншиков) и рядовой Иван (Сергей Бодров-младший), попадают в плен к Абдул-Мурату, жителю горного аула. Сын Абдул-Мурата тоже в плену и отец хочет организовать обмен. Между тем дочь Абдул-Мурата Дина привязывается к пленнику.

По словам Бодрова-старшего, Меньшиков довольно быстро подружился с Сергеем Бодровым, а в перерывах съемок они играли в кости, что режиссеру не очень нравилось. «Меншиков, так как он профессионал, он в кости сыграл, ему надо входить в кадр, он вошел и уже в форме. А Серега, когда входил после костей, он еще думал про кости», — вспоминал Бодров-старший.

Фильм снимался во время русско-чеченской войны, недалеко от боевых действий и съемочную группу охраняли местные партизаны, но когда они узнали, что актриса Сусанна Мехралиева получала за свои труды деньги в валюте США, они захватили в плен всю съемочную команду. Как только гонорар был разменян на рубли — съемки продолжились как ни в чем не бывало.

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Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

Басяя

Он видимо не видит в какой все жопе.