Фильм дня: «Кавказский пленник»

Главные герои «Кавказского пленника» — военнослужащие Саня и Иван, которые во время Первой чеченской войны попали в плен к Абдул-Мурату, жителю горного аула.

27 декабря 1971 родился Сергей Бодров, российский актёр, режиссёр, сценарист. Он считается погибшим во время схода снежной лавины в Кармадонском ущелье.

Действие фильма, снятого режиссером Сергеем Бодровым (старшим) происходит в 1990-е годы во время Первой чеченской войны, хотя на самом деле это авторская параллель на войну в Чечне 20 века.

По сюжету, двое российских военнослужащих прапорщик Саня (Владимир Меншиков) и рядовой Иван (Сергей Бодров-младший), попадают в плен к Абдул-Мурату, жителю горного аула. Сын Абдул-Мурата тоже в плену и отец хочет организовать обмен. Между тем дочь Абдул-Мурата Дина привязывается к пленнику.

По словам Бодрова-старшего, Меньшиков довольно быстро подружился с Сергеем Бодровым, а в перерывах съемок они играли в кости, что режиссеру не очень нравилось. «Меншиков, так как он профессионал, он в кости сыграл, ему надо входить в кадр, он вошел и уже в форме. А Серега, когда входил после костей, он еще думал про кости», — вспоминал Бодров-старший.

Фильм снимался во время русско-чеченской войны, недалеко от боевых действий и съемочную группу охраняли местные партизаны, но когда они узнали, что актриса Сусанна Мехралиева получала за свои труды деньги в валюте США, они захватили в плен всю съемочную команду. Как только гонорар был разменян на рубли — съемки продолжились как ни в чем не бывало.