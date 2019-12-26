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Windows 10 изменит способ обновления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Windows 10 получит новый способ обновления и установки дополнительных драйверов после следующего крупного патча в 2020 году.

Пользователям будет предоставлен новый раздел в Центре обновлений Windows для управления необязательными обновлениями без использования стороннего программного обеспечения или диспетчера устройств.

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В этом разделе будут показываться драйверы и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью. Кроме этого, опция «Дополнительные обновления» даст большие средства контроля над установкой определенных драйверов.

«Мы по-прежнему работаем над тем, чтобы вам было удобнее видеть все дополнительные обновления (включая драйверы, функциональные обновления и ежемесячные обновления, не связанные с безопасностью) в одном месте», — говорится в сообщении компании.

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