Живое существо впервые вывели из искусственной клетки

Живое существо впервые удалось получить из искусственной клетки. Китайские генетики продемонстрировали мышь, которая появилась из ооцитов GPSC4.

Мышь живет уже почти год и обладает репродуктивной способностью, говорится в исследовании. После спаривания с такой мышью на свет появилось здоровое потомство, не отличающееся от естественно выведенных мышей, пишет издание EurekAlert.



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Для получения такой мыши ученые применили метод химического перепрограммирования, заставив клетки под воздействием определенного «коктейля» трансформироваться в функциональные ооциты — незрелые яйцеклетки, окруженные гранулезными клетками.

Половые клетки и ооциты проявляют высокую геномную стабильность и успешно производят потомство. В перспективе такой опыт даст возможность эффективно лечить даже самое сложное бесплодие.