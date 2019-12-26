НАВЕРХ

Гонщик Квят порекомендовал способы борьбы с похмельем

Источник:
Sibnet.ru
151 1

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят перечислил действенные способы борьбы с похмельем, его рекомендации опубликованы в Twitter команды.

«Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет», — сказал в поздравлении Квят.

В сезоне-2019 российский пилот занял 13 место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

Еще по теме
Сибирячка через месяц после отравления проснулась с новым сердцем
Диетолог увидела ожирение у половины депутатов Госдумы
Директора школы в Забайкалье осудили за избиение учеников
«Розовую зиму» посчитали опасной для здоровья
смотреть все
Спорт #Автоспорт #Здоровье
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
США разработают тактику информационной войны с Россией
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Живое существо впервые вывели из искусственной клетки
Подробности
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
Как это работает
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
•
Как встретить Крысу: меню и дресс-код по гороскопу
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
СК заявил о манипуляциях Родченкова с базой данных спортсменов
23.12.2019 11:11
Календари с обнаженкой отказались покупать в Бурятии
20.12.2019 14:17
Фетисов рассказал о советском «допинге»
20.12.2019 09:19
Пиво вернется на футбольные стадионы
13.12.2019 17:38
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (1)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
США разработают тактику информационной войны с Россией
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Живое существо впервые вывели из искусственной клетки
Подробности
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
Сибирь
•
Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО
•
Сибирские ученые изучат влияние витамина А на формирование нейронов
•
Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые
•
Женщина в Кузбассе выкинула на трассе трехмесячную дочку
•
Красноярские эксперты нашли лучшую красную икру
•
Дети в Сибири поголовно выбрали костюм пирата
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
51
США остановили строительство российского газопровода
45
Топ комментариев

Uynachalnica

Для этого надоть еще два срока в Кремле просидеть, после премьерского кресла! Тогда точно прорвемси!

Uynachalnica

Славяша сходи к психотерапевту! Явно с твоим восприятием мира, не все в порядке!

DYNAMO7294

Еще 10 путинизма, и России то не будет!

great_america

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно" - и что в России выросло кроме...

fttx0700-007-077

И как структура экономики улучшилась за путинские годы? Вступили в ВТО и лишились остатков советской...