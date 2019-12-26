Гонщик Квят порекомендовал способы борьбы с похмельем

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят перечислил действенные способы борьбы с похмельем, его рекомендации опубликованы в Twitter команды.

«Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет», — сказал в поздравлении Квят.

Merry Christmas! @kvyatofficial is here with a Christmas message to you all as well as a handy tip pic.twitter.com/shdZnaD6Zs — Toro Rosso (@ToroRosso) December 25, 2019

В сезоне-2019 российский пилот занял 13 место в личном зачете пилотов «Формулы-1».