США разработают тактику информационной войны с Россией

Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай вмешательства России во внутренние дела.

Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты. В то же время речь не идет о президенте Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным, пишет The Washington Post.

Военные долгое время прибегали к психологическим операциям — например, распространяли листовки в Ираке, чтобы убедить армию Саддама Хусейна сдаться коалиции. Но интернет, социальные сети и смартфоны расширили охват и точность такой тактики, приводит РИА Новости.

В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов 2020 года активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве. По его словам, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, поскольку это продемонстрирует готовность дать ответ.

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В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что оно имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Москва отвергает эти обвинения.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы Минюста, Минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.



