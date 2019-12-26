НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США разработают тактику информационной войны с Россией

Источник:
Sibnet.ru
231 3
Фото: U.S. Air Force photo/Capt. Carrie Kessler

Киберкомандование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай вмешательства России во внутренние дела.

Целью киберкомандования могут стать представители российской элиты. В то же время речь не идет о президенте Владимире Путине, поскольку такой шаг был бы слишком провокационным, пишет The Washington Post.

Военные долгое время прибегали к психологическим операциям — например, распространяли листовки в Ираке, чтобы убедить армию Саддама Хусейна сдаться коалиции. Но интернет, социальные сети и смартфоны расширили охват и точность такой тактики, приводит РИА Новости.

В сентябре глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что Пентагон в преддверии выборов 2020 года активно готовит концепции информационной борьбы в киберпространстве. По его словам, Вашингтон должен открыто заявить своим противникам о проведении подобных операций, поскольку это продемонстрирует готовность дать ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛавров раскрыл мечту США об ухудшении отношений России и Китая

В апреле спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016 году и пришел к заключению, что оно имело место через социальные сети и путем хакерских атак. В рамках расследования предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний. Москва отвергает эти обвинения.

Следующие президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. Уже в ноябре этого года главы Минюста, Минобороны, ФБР и ряда других правоохранительных ведомств США обнародовали совместное заявление, в котором утверждают, что Россия, Китай и Иран попытаются вмешаться в процесс голосования на выборах в США или повлиять на предпочтения избирателей.


э

Еще по теме
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
Армия США провела танковые стрельбы у границы Белоруссии
Россия прикроет Арктику противовоздушным куполом из С-400
Пентагон заявил об отставании от России в гиперзвуковом оружии
смотреть все
Оборона #Военная политика #Мир #Россия
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
США разработают тактику информационной войны с Россией
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Живое существо впервые вывели из искусственной клетки
Подробности
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
Как это работает
•
Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?
•
Как встретить Крысу: меню и дресс-код по гороскопу
•
Что скрывают запахи: как влиять на человека с помощью ароматов
•
Облачная охрана: что умеет уличная камера Ростелекома
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО
Сибирь 26.12.2019 19:35
Сибирские ученые изучат влияние витамина А на формирование нейронов
Сибирь 26.12.2019 19:06
Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые
Сибирь 26.12.2019 18:07
Женщина в Кузбассе выкинула на трассе трехмесячную дочку
Сибирь 26.12.2019 16:58
Самое популярное
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3725
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
3712
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
3622
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
3327
Обсуждение (3)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
США разработают тактику информационной войны с Россией
•
Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году
•
Живое существо впервые вывели из искусственной клетки
Подробности
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
•
Снимать даже под водой: как выиграть экшн-камеру 4k
Сибирь
•
Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО
•
Сибирские ученые изучат влияние витамина А на формирование нейронов
•
Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые
•
Женщина в Кузбассе выкинула на трассе трехмесячную дочку
•
Красноярские эксперты нашли лучшую красную икру
•
Дети в Сибири поголовно выбрали костюм пирата
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
51
США остановили строительство российского газопровода
45
Топ комментариев

Uynachalnica

Для этого надоть еще два срока в Кремле просидеть, после премьерского кресла! Тогда точно прорвемси!

Uynachalnica

Славяша сходи к психотерапевту! Явно с твоим восприятием мира, не все в порядке!

DYNAMO7294

Еще 10 путинизма, и России то не будет!

great_america

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно" - и что в России выросло кроме...

fttx0700-007-077

И как структура экономики улучшилась за путинские годы? Вступили в ВТО и лишились остатков советской...