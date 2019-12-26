Трусова заявила пять четверных и тройной аксель на чемпионате России

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, владеющая сложнейшим набором элементов, заявила пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате России.

В короткой программе 15-летняя фигуристка планирует исполнить аксель в три с половиной оборота, который считается самым сложным прыжком. В произвольной Трусова собирается прыгнуть четверные флип, сальхов, лутц и два тулупа.

Такой же сложнейший набор она пыталась исполнить в Финале Гран-при в Турине, но успешно приземлила только три прыжка. На турнире Japan Open Трусова сделала четыре четверных, что является рекордом в женском одиночном катании.

Действующая чемпионка России Анна Щербакова внесла в заявку на произвольную программу два четверных лутца и флип. Победительница Финала Гран-при Алена Косторная планирует исполнять один аксель в три с половиной оборота в короткой программе и два — в произвольной.

Короткую программу женщины покажут в пятницу, 27 декабря. Произвольный прокат пройдет в субботу, 28 декабря.