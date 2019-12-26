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Новогоднюю елку установили в Припяти впервые за 30 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеканал ZIK

Новогоднюю елку установили в центре Припяти, дерево нарядили впервые после аварии на Чернобыльской АЭС.

Елку установили возле дворца культуры «Энергетик». На открытие приехали бывшие жители города, которые украсили елку игрушками и своими детскими фотографиями, передает украинский телеканал ZIK.

Установкой елки занимались туроператоры, которые организуют экскурсии в Припять.

В июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменил запрет на посещение Чернобыльской зоны отчуждения. Туристам разрешили вести видеосъемку и сняли ограничения на КПП, также в зоне обещали улучшить мобильную связь.

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел 26 апреля 1986 года. Припять расположена в трех километрах от станции, до аварии в городе жили 47,5 тысячи человек.

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