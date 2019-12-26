Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые

Регионы России разделились на встревоженные, уравновешенные, невозмутимые в зависимости от их восприимчивости к фобиям, присутствовавшим в информационной повестке этого года, сообщает аналитический департамент КРОС.

Москва весь год лидировала по значениям индекса по большинству фобий. Лидерство обусловлено в первую очередь за счет большой концентрации и активности СМИ и участников соцсетей. В первую десятку встревоженных регионов попали также Красноярский край, Новосибирская и Иркутская области.

#Здоровье Иммунитет и настроение: главные ошибки зимнего питания

Красноярцы боялись лесных пожаров и терроризма, новосибирцы укусов клещей и дедовщины, а иркутяне стихийных бедствий.

Уравновешенные регионы возглавила Тюменская область. В десятку также вошла Томская область. Лидером невозмутимых стала Чеченская Республика. На девятой строчке этой группы разместилась Бурятия.

«Данные рейтинга говорят нам о том, что, в целом, уровень тревожности в обществе в этом году был не на самом высоком уровне — волновались о чем-то мегаполисы, большая часть остальной страны жила спокойно. Почти половина регионов – 40, попали в «уравновешенные», то есть тревоги там если и возникают, то быстро сходят на нет — как защитная реакция организма, и далеко не все федеральные тревожности там вообще нашли отклик», — сказал директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

По его словам, около трети регионов — 27 отнесли к числу «невозмутимых». Для них, похоже, федеральная повестка играет незначительную роль. Это практически весь Северный Кавказ, значительная часть национальных республик, некоторые регионы Центральной России и Дальнего Востока.