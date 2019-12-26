Силовики выволокли Алексея Навального из офиса

В ходе обысков в Фонде борьбы с коррупцией в Москве силовики задержали Алексея Навального, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter. Сам Навальный позже опроверг свое задержание и сказал, что его просто выволокли из офиса.

Ярмыш отметила, что во время задержания Навальный не оказал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.

Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В фбк остались юристы, там проходит обыск — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) December 26, 2019

В офисе ФБК остались юристы, обыски там продолжаются. Через некоторое время сам Навальный признался на своей странице в Twitter, что никакого задержания не было, его просто «выволокли» из офиса.

Последние новости: задержанных нет. Меня просто силой выволокли из офиса (зачем-то). Коридоры где находятся офисы ФБК и @navalnylive блокированы чёрными шапочками. Все предметы изымаются. День выбран, очевидно, потому что сегодня у меня должен быть эфир https://t.co/C8eRvBcDOk — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2019

Следственный комитет проводит расследование в отношении ФБК. По данным следствия, в 2016-2018 годах сотрудники фонда и другие лица, имеющие к нему отношение, получили от третьей стороны деньги в рублях и валюте. Средства заведомо для них были приобретены преступным путем.

Обыски прошли в десятках городов России, где расположены офисы ФБК. В октябре Минюст включил ФБК в список иностранных агентов. В ноябре ФБК подал в суд иск к Путину.

С точки зрения истца, президент действовал незаконно, нарушив обязанности гаранта Конституции, прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в части 2 статьи 80 Конституции. Суд отказался рассматривать этот иск.