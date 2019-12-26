Женщина в Кузбассе выкинула на трассе трехмесячную дочку

Женщина и ее трехмесячная дочь пропали в Кемерове, через несколько часов мать нашли, но ребенка с ней не было, по ее словам, девочка умерла и она бросила ее на трассе, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, во вторник в полицию поступило сообщение об исчезновении 36-летней женщины и ее трехмесячной дочери. Через несколько часов машину с матерью остановили на границе трассы Кемерово — Томск, но девочки с ней не было.

Мать ребенка задержана. Она рассказала следователям, что дочка поперхнулась, и, решив, что ребенок умер, она оставила тело на обочине дороги.

Правоохранительные органы совместно с волонтерами ищут девочку: осматривается маршрут передвижения женщины от дома до места ее задержания, допрашиваются очевидцы, устанавливаются водители с видеорегистраторами, которые проезжали по этой дороге в названное время.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы. Но дело могут переквалифицировать на статью 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), где наказание по максимуму — пять лет лишения свободы. Женщину отправят на психиатрическую экспертизу.