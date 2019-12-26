Эксперт рассказал про опасность зарядки смартфона ночью

Оставлять смартфон на зарядке на долгое время после набора полного заряда опасно, так как в итоге ресурс аккумулятора сокращается, сообщил директор немецкой компании BatterieIngenieure Доминик Шульте.

Ресурс батареи устройства снижается намного медленнее при уровне заряда в 30-50%, отметил эксперт. Оптимальным считается поддержание заряда в указанном интервале, в этом случае аккумулятор служит намного дольше, пишет Business Insider.



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Эксперт отметил, что при зарядке литий-ионные аккумуляторы в любом случае портятся, так как изменяется их химический состав. Чтобы минимизировать негативный эффект, Шульте порекомендовал пользователям заряжать смартфон утром.

При этом он подчеркнул, что бережное отношение к аккумулятору окупится только в том случае, если смартфон служит владельцу минимум два года, если пользователь меняет смартфоны чаще, то никакого эффекта он не почувствует.