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Тарифы на ЖКХ подскочат в 2020 году

Источник:
«Известия»
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Фото: Man / CC-BY-SA-3.0

Федеральная антимонопольная служба России сообщила о повышении платы за коммунальные услуги. С 1 июля 2020 года они вырастут в среднем по стране не 4%.

Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции. В связи с этим кабмин устанавливает тарифный порог, который субъекты не могут превысить. В 2020 году это будет примерно 4%.

В 2019 году цены на ЖКУ индексировались дважды, поскольку учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет, пояснили «Известиям» в антимонопольной службе.

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Для каждого субъекта РФ индекс будет свой. Самая высокая планка установлена для Чечни — 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%. В Москве — 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, разница индексов объясняется нуждами регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры.

Однако эксперты полагают, что решить подобные трудности за счет усредненного повышения тарифов не всегда удается. Лучшим выходом специалисты считают разрешение субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.


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Экономика #Квадраты #Деньги
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