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Демеркуризация «Усольехимпрома» обойдется бюджету в 1 млрд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Проект ликвидации цеха ртутного электролиза на территории бывшего предприятия «Усольхеимпром» в Иркутской области обойдется бюджету в 1,25 миллиарда рублей, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Проект предусматривает полную ликвидацию (демеркуризацию) цеха ртутного электролиза. С территории бывшего предприятия вывезут отходы и проведут рекультивацию земельного участка. Работы продлятся три года, начало работ запланировано на 2020 год. 

Усольехимпром — некогда крупнейшее за Уралом предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода. В 1998 году на предприятии прекратил работу цех ртутного электролиза. Никто не проводил демеркуризацию. 

По подсчетам ученых, под цехом в хранилище до сих пор находятся сотни тонн ртути, которые грозят в любой момент попасть в подземные воды, а далее— в Ангару и Братское водохранилище. В 2017 году предприятие обанкротилось, на его территории остались цистерны с ядовитыми токсичными веществами, которые тоже нужно ликвидировать.

Сибирь #Гео #Деньги #Промзона
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great_america

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колобок11

На ютубе даже комментарии отключили, там бы ему все написали что о нём думают. Трепло безграничное!

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