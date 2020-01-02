Демеркуризация «Усольехимпрома» обойдется бюджету в 1 млрд

Проект ликвидации цеха ртутного электролиза на территории бывшего предприятия «Усольхеимпром» в Иркутской области обойдется бюджету в 1,25 миллиарда рублей, сообщил министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Проект предусматривает полную ликвидацию (демеркуризацию) цеха ртутного электролиза. С территории бывшего предприятия вывезут отходы и проведут рекультивацию земельного участка. Работы продлятся три года, начало работ запланировано на 2020 год.

Усольехимпром — некогда крупнейшее за Уралом предприятие по производству хлора, каустической соды, перекиси водорода, кислорода. В 1998 году на предприятии прекратил работу цех ртутного электролиза. Никто не проводил демеркуризацию.

По подсчетам ученых, под цехом в хранилище до сих пор находятся сотни тонн ртути, которые грозят в любой момент попасть в подземные воды, а далее— в Ангару и Братское водохранилище. В 2017 году предприятие обанкротилось, на его территории остались цистерны с ядовитыми токсичными веществами, которые тоже нужно ликвидировать.