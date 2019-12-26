Забайкальские автомобилисты столкнулись с дефицитом топлива. В некоторых районах на один автомобиль выдается не больше 10 литров в сутки, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«В отдаленных районах были перебои в поставке топлива. Самая напряженная обстановка была в Калганском и Нерчинско-Заводском районах. Цистерны, которые находились в пути по железной дороге, задерживались», — сообщил глава краевого Минэкономразвития Александр Бардалеев.

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По его словам, в ближайшее время поставки будут усилены и увеличены. Бардалеев также добавил, что компания «Роснефть» обеспечила 10-дневный запас топлива. В ближайшие дни в регион поступит еще порядка 8 тысяч тонн топлива.

По словам генерального директора компании «Нефтемаркет» Алексея Клубовича, в ряде муниципалитетов имеются ограничения по приобретению топлива.

«В некоторых районах выдается 10 литров на сутки одному физическому лицу из-за возникшего ажиотажа среди местных жителей. Думаю, через три-четыре дня ограничения будут полностью сняты. Во время новогодних праздников и в дальнейшем все будет работать без перебоев», — сказал Клубович.