Водителям разрешили не распечатывать электронный ОСАГО

Правительство утвердило изменение в Правила дорожного движения, по которому автовладелец, купивший электронный ОСАГО, может не возить с собой его распечатку, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Страховой полис может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования <…> в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе», — говорится в постановлении.

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Поправки в закон об автогражданке, разрешающие водителям с е-ОСАГО предъявлять полис на смартфоне или планшете, вступили в силу в мае, но норма не была прописана в ПДД, это приводило к конфликтам с ГИБДД.

В ситуации даже разбирался Верховный суд, который разъяснил, что закон имеет большую силу, чем постановления правительства, которыми утверждаются Правила дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД смогут проверить по автоматизированной информационной системе ОСАГО, заключал ли водитель такой договор.