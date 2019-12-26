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Сибирячка через месяц после отравления проснулась с новым сердцем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Центр Мешалкина

Сибирячке стало плохо на вечеринке, ее увезли на «скорой» с отравлением, но диагноз не подтвердился, а состояние все ухудшалось. Через месяц она очнулась с новым сердцем, сообщает пресс-служба Центра Мешалкина.

Врачи Регионального сосудистого центра № 1 обратились к специалистам Центра Мешалкина за консультацией по поводу 55-летней жительницы Новосибирска Татьяны Маньковой, поступившей в учреждение после двухдневной госпитализации в Городской инфекционной клинической больнице № 1.

«Результаты электрокардиографии свидетельствовали о серьезных изменениях в работе сердца, при этом не выявлено нарушения коронарного кровообращения. Тем не менее состояние пациентки ухудшалось: снизилась сократительная функция левого желудочка сердца, в связи с чем уменьшился объем крови, выталкиваемой левым желудочком в просвет аорты, упало давление», – сказал исполняющий обязанности директора Центра Мешалкина Александр Чернявский.

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Для определения тактики дальнейшего лечения пациентку транспортировали в Центр Мешалкина. В течение недели работу сердца и легких пациентки обеспечивал аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (обогащение крови кислородом).

За это время для помощи в уточнении диагноза в Центр были приглашены ведущие медицинские специалисты Новосибирска – токсикологи, инфекционисты, аллергологи и так далее. Были исключены отравление, миокардит (воспаление сердечной мышцы), токсическое воздействие на сердце препаратов. Истинные причины патологического процесса выявить не удалось.

«За время нахождения пациентки на аппаратном жизнеобеспечении функция левого желудочка снизилась до критических показателей. Сердце не было способно самостоятельно выбрасывать кровь из полости левого желудочка. Существовал высокий риск гибели пациентки из-за интоксикации на фоне нарастающей полиорганной недостаточности (несколько органов перестали работать)», — рассказал Чернявский.

Спасением для пациентки стал потенциальный донор сердца с аналогичной группой крови. Многопрофильная команда специалистов Центра приняла решение о необходимости трансплантации, которое поддержал сын женщины, находящейся в медикаментозном сне. Операция под руководством Чернявского прошла успешно.

«Я помню все очень смутно. Помню, как вызвала скорую (думала, что у меня отравление), как попала в инфекционную больницу, как перенаправили в Городскую больницу № 1. А в следующий момент — я открываю глаза в реанимации. Мне говорят: "Здравствуйте, вы находитесь в Центре Мешалкина, вам выполнили трансплантацию сердца". Я не поверила своим ушам», — рассказала пациентка Татьяна Манькова.

Новосибирск #Здоровье
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