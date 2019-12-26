Аванс или кредит: как разобраться в счетах Ростелекома

Ростелеком использует две системы оплаты услуг — авансовую и кредитную. Специалисты провайдера рассказали, какие у этих систем отличия, нюансы, индивидуальные удобства и неудобства, а также пояснили — почему абонентам приходят счета с разными суммами.

Авансовая система Prepaid, кредитная — Postepay. По сути, эти системы оплаты сильно не отличаются. Разница — лишь во времени внесения первого платежа. Тем не менее, есть нюансы, которые абонент должен знать, чтобы неожиданно не попасть в должники и не остаться без интернета и телевидения.

Узнать о системе оплаты можно в личном кабинете абонента на lk-rostelecom.ru. Для этого нужно открыть страницу интересующей услуги, и на ней будет указан способ пополнения: кредитный или же авансовый. Там же есть информация о времени следующего списания абонентской платы.

Авансовая система

Эта система Prepaid привычна для россиян и используется повсеместно всеми операторами связи. Смысл ее прост: перед тем как подключить услугу, абонент вносит плату в полном объеме, и только после этого может ей пользоваться.

Следующая плата вносится абонентом в конце следующего периода оплаты, чтобы система могла без проблем снять требуемую сумму. При соблюдении этого условия услуга поставляется стабильно без блокировок.

Как правило, расчетная дата у Ростелеком – это первое число месяца. То есть абонент должен всегда иметь необходимую сумму для следующего платежа на своем лицевом счете до окончания календарного месяца. В противном случае оператор приостанавливает предоставление услуги (блокирует интернет, связь, трансляцию телевидения).

После погашения задолженности на возобновление предоставление услуги может потребоваться до трех дней.

Кредитная система

Postepay. Данная система для абонента более привлекательна, поскольку предполагает оплату только после потребления услуги. Способ оплаты в кредит означает, что у клиента сохраняется связь, интернет, телевидение, когда баланс на нуле или даже в отрицательной зоне. То есть абонент сначала потребляет услугу (использует трафик, телетрансляцию), и по истечении платежного периода вносит плату за это.

По сути, это кредит на первый платеж, Ростелеком его вносит за клиента и позволяет пользоваться интернетом или телевидением. По окончанию месяца за эту услугу компания просит оплату, то есть вернуть тот кредит на месяц.

Для кредитной системы расчетный период смещен на 20 число. При таком графике абонент должен оплатить пользование , например, интернетом в январе до 20 февраля, а февраль оплатить до 20 марта и т.д.. В итоге получается, что деньги все равно списываются каждый месяц.

Огромный плюс системы в том, что если оплата к 20 числу не поступила, то блокировки услуги не происходит, интернет продолжит функционировать в полном объеме.

Для подключения лучше всего выбирать дату сразу после расчетного дня, так у абонента будет впереди месяц.

Но в случае несвоевременной оплаты начнут начисляться пени и проценты за кредит. В итоге абонент вынужден будет заплатить большую сумму с учетом набежавших процентов и абонентской платы.

Как перейти на Postepay

Система кредитной оплаты или Postepay в Ростелекоме работает для:

- интерактивного телевидения;

- домашнего интернета;

- домашнего телефона.

Postepay доступна большинству абонентов, но для ее подключения необходимо соблюсти два условия:

- абонент должен быть клиентом Ростелекома не менее двух месяцев;

- ежемесячные платежи по услугам у абонента должны превышать порог в 200 рублей.

Кредитный вариант оплаты возможен не для всех тарифов. Для уточнения нужно обратиться в службы поддержки Ростелеком или изучить условия тарифного плана на сайте компании.

Для того чтобы перейти на систему оплаты Postepay нужно:

- позвонить в службу поддержки по телефону 8 800 100 0800 и назвать оператору паспортные данные, а также номер договора;

- или зайти на сайт компании и оставить через «обратную связь» заявку на подключение услуги и дождаться звонка оператора;

- или посетить ближайший офис Ростелекома, при этом с собой нужно взять паспорт и договор.

Также можно перейти на Postepay онлайн. Такая возможность у абонента бывает при блокировке услуг. Клиенту предлагается для возобновления предоставления услуг внести оплату, либо перейти на систему Postepay. Такое сообщение абонент получит от системы в личном кабинете.

При выборе второго варианта (перехода на кредит) услуга возобновится, клиент продолжит пользоваться интернетом.

Разные суммы в счетах

Некоторые абоненты компании получают ежемесячные счета с разными суммами. Систематически это происходит при наличии домашнего телефона. Периодически — у абонентов с телевидением и интернетом.

Так, например, тариф для телефона «Повременный» предусматривает оплату от фактически потребленного местного трафика. Также суммы могут отличаться, если на домашнем телефоне были услуги внутризоновой, междугородней и международной связи, где оплата также зависит от количества использованных минут.

Счета за телевидение могут быть разными, если абоненты покупали фильмы и подписки в рамках опции «Видеопрокат», подключали и отключали ТВ-пакеты, дополнительные к основному.

Суммы за интернет отличаются, если были отключения и подключения платных опций, например, «Антивирус».