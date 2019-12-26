Коров будут прикармливать елками

Сибирские ученые предложили добавлять в рацион коров хвойную муку, это позволит повысить продуктивность коров и массовую долю жирности молока, сообщает группа научных коммуникаций Красноярского центра СО РАН.

Красноярские ученые добавили в рацион коров муку из хвои как замену синтетическим добавкам. В прикорме из хвои отмечается высокое содержание полезных элементов, что улучшает состояние животных и повышает надои более чем на 15%. Такое увеличение продуктивности привело к снижению себестоимости молока.

Количество неиспользованных зеленых древесных отходов в России, включающих остатки хвои, составляет более 21 миллиона кубических метров в год. Для их рационального использования ученые предложили перерабатывать древесные отходы в кормовые добавки для животноводства. Преимущество этого метода в том, что хвоя является возобновляемым природным ресурсом, который можно использовать круглый год без больших затрат.

Хвойная мука обогащает рацион коров биологически активными веществами и микроэлементами. В ней содержится много минералов и витаминов, таких как В, С, К, и D. Среди других полезных веществ можно отметить каротин, фруктозу, глюкозу, пектин. Корм, содержащий хвойную муку, богат хлорофиллом, ксантофиллом и фитонцидами — биологически активными веществами, которые регулируют обмен веществ, защищают животных от кишечных заболеваний и оказывают бактерицидное действие.

По наблюдениям красноярских ученых-животноводов, такое питание нормализует работу кишечника, усиливает окислительно-восстановительные процессы и улучшает состав крови животного.

«Надои коров, в рацион которых входит хвойная мука, были выше, а содержание массовой доли жира увеличилось. Такое повышение продуктивности в экономическом расчете позволит снизить себестоимость одного литра молока на 2 рубля 20 копеек, а рентабельность надоев на 20%», — рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательского института животноводства ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» Евгений Иванов.

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