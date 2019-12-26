Диетолог увидела ожирение у половины депутатов Госдумы

Практически у половины депутатов Государственной думы есть лишний вес, сообщила врач-диетолог Марият Мухина.

«Из 449 народных избранников у 196 (43,6%) имеется разная степень ожирения», — цитирует Мухину РЕН ТВ.

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Диетолог диагностировала у трети депутатов (121 человек) первую степень ожирения, у 64 человек — вторую, 11 человек имеют третью степень ожирения. Нормальный вес имеют 253 человека (56%) состава нижней палаты парламента.

Мухина уточнила, что в большей степени ожирению подвержены депутаты-мужчины, но только потому, что в Госдуме их просто больше, чем женщин. Но если женщины-депутаты страдают лишним весом, то у них уже вторая-третья степень ожирения.

Врач проводила визуальную диагностику депутатов по их фотографиям, размещенным на сайте Госдумы три года назад. Она добавила, что в анализе могут быть погрешности, так как кто-то из депутатов мог похудеть за это время.