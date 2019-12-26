Россияне назвали главные события и людей уходящего года

Россияне назвали главными событиями уходящего 2019 года повышение пенсионного возраста и запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста, таковы результаты опроса ВЦИОМ. «Человеком года», по данным Левада-центра, стал Владимир Путин.

«Топовыми событиями в масштабах страны респонденты назвали пенсионную реформу (10%) и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%)», — приводит ТАСС результаты исследования ВЦИОМ.

Главным международным событием уходящего года россияне назвали улучшение обстановки в Сирии (9%). В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента Украины и встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже на саммите в «нормандском формате» (по 3% соответственно).

Главными «скандалами года», по мнению жителей страны, стали допинговый скандал и отстранение российских спортсменов (7%), коррупция и пенсионная реформа (по 4%). Три главные победы 2019 года: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%).

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Левада-центр предложил респондентам назвать людей, заслуживающих титул «человек года». На первое место попал президент России Владимир Путин, на второе — украинский лидер Владимир Зеленский. За ними следуют министр иностранных дел Сергей Лавров, президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава Минобороны Сергей Шойгу, президент США Дональд Трамп и пилот Дамир Юсупов, сумевший летом совершить аварийную посадку пассажирского самолета без жертв.

Также в рейтинг попали политик Алексей Навальный и экоактивистка Грета Тунберг, которую в 2019 году человеком года назвал журнал Time, приводит РБК данные Левада-центра.

В последний раз аналогичный опрос проводился по результатам 2015 года. Тогда, как и каждый год с 2001-го по 2015-й, человеком года респонденты называли российского президента. С 2012-го по 2014-й второе место в рейтинге занимал Шойгу. Также в топе фигурировали премьер-министр Дмитрий Медведев, прежний президент США Барак Обама, политики и представители шоу-бизнеса — Максим Галкин, Филипп Киркоров, Андрей Малахов и другие.



