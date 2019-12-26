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Четвертый МС-21 поднялся в воздух

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Корпорация «Иркут»

Четвертый опытный образец МС-21 совершил первый полет в среду, продлившийся около двух часов. Экипаж воздушного судна доложил, что полет прошел в штатном режиме, сообщила пресс-служба корпорации «Иркут».

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 тысяч метров при скорости около 500 километров в час. Самолет пилотировал экипаж в составе летчиков-испытателей, Героев России Романа Таскаева и Олега Мутовина. По докладу экипажа, задание выполнено полностью, полет прошел в штатном режиме.

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что уже три самолета успешно проходят летные сертификационные испытания по российским и европейским нормам.

Председатель Совета директоров ПАО «ОАК» Анатолий Сердюков подчеркнул, что МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения. В ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1 тысячи самолетов в этом сегменте, а в мире — порядка 30 тысяч новых самолетов такого типа.

«При этом, по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний. Кроме того, Объединенная двигателестроительная компания является поставщиком двигателей ПД-14 для нового самолета, летные испытания с которым запланированы на 2020 год»», — добавил Сердюков.

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