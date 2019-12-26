Суд переложил ответственность на родителей в деле мальчика и Сбербанка

Центральный районный суд переложил ответственность на родителей за странную кредитную задолженность школьника в 100 тысяч рублей перед Сбербанком, сообщил Sibnet.ru юрист Константин Зиновьев.

Сбербанк прислал новосибирскому школьнику счет на 100 тысяч рублей по карте «Молодежная» по овердрафту (разновидность кредита). Хотя по данной карте такие операции проводиться не могут. Затем банк заявил, что это был не овердрафт, а техническая ошибка.

Незаконное списание денег с «Молодежной» карты мальчика оказалось одним из эпизодов сложной мошеннической схемы. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа в крупном размере).

Мошенники использовали более 110 карт и заработали 2,1 миллиона рублей. Школьники сами отдавали карты и пин-коды мошенникам за денежный бонус, а в итоге оказывались жертвами. Преступники делали покупки в фиктивно созданных онлайн-магазинах и отменяли операции. Сбербанк одномоментно производил возврат этих денег на счета неустановленных лиц.

Суд отказал школьнику в иске о признании сделки с банком о переводе 100 тысяч рублей недействительной. Таким образом он подтвердил позицию банка, сказал представитель пресс-службы Сибирского банка ПАО Сбербанк.

«Суд мотивировал решение тем, что школьник сам передал карту и пин-код третьим лицам. Несмотря на то, что в письмах Сбербанка было написано, что это овердрафт, суд признал, что это неосновательное обогащение. А также, суд сказал, что сделки детей должны контролировать родители, а не остальные участники сделки», — сказал Зиновьев.

По его словам, в нормах Гражданского кодекса прописано, что несовершеннолетние не могут вступать в сделку без специального согласия родителей. «Ребенок получается может прийти в банк и взять кредит? Родители откуда это узнают? Считать поведение ребенка недобросовестным невозможно. Ребенок полностью не осознает последствия своих действия», — сказал юрист. Во время обжалования решения суда планируется опровергнуть подобные доводы суда.