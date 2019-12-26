Жизнь редких горных баранов показали на видео

Известный новосибирский фотограф и видеооператор Олег Кугаев снял живописный видеоролик о жизни краснокнижных алтайских горных баранов аргали на территории Сайлюгемского нацпарка в Горном Алтае.

Этой осенью фотограф приехал в парк специально в период гона аргали. Он хотел снять бараньи поединки, а если повезет, и снежного барса. В результате получилось почти трехминутное видео про головокружительный период в жизни аргали и волков.

«Забросили меня в горы, и пару дней я пытался подойти к одной группе архаров. Местность, знаете, специфична: ни одного дерева, чтобы спрятаться – архары меня видят, чуют и держатся на расстоянии. Третий день подошел. Слышу знакомый топот за спиной – группа аргали несется в мою сторону», – рассказывает он.

Так напугать животных на территории парка могли либо волки, либо снежный барс, который питается этими животными.

«Аргали бегут ко мне, сердце выпрыгивает, и на сцене (вершине горы) на пару секунд появляется волк — учуял меня и растворился. Архары еще часа четыре паслись и выясняли отношения поблизости, и, поняв, что реальная опасность миновала, пошли дальше. А я остался с ощущениями, что возможно спас одному барану жизнь», – добавил он.

Алтайский горный баран ли аргали обитает на границе России и Монголии, этих животных осталось очень мало, они занесены в Красную книгу. Сейчас численность аргали в трансграничной группировке составляет 4851 животных, из них 1431 – в России.

В России аргали живут только на хребтах Сайлюгем, Чихачева, Цаган-Шибэту плато Укок в Республиках Алтай и Тува, а раньше доходил до Забайкалья. Главная угроза аргали в России — нелегальная охота. Огромные рога самцов — желанный трофей для браконьера.