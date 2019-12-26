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Аэропорт Горно-Алтайска побил свой рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Республики Алтай

Аэропорт Горно-Алтайска впервые за свою историю обслужил более 100 тысяч человек в год. Юбилейного пассажира поздравил губернатор и на этом же самолете улетел в командировку.

«Сегодня в командировку в Москву. В аэропорту меня ждал сюрприз! Оказывается, я лечу со 100-тысячным пассажиром за 2019 год. На регистрации оказалась молодая пара из Горно-Алтайска — Сергей и Анна, студенты нашего ГАГУ», — написал Олег Хорохордин в своих соцсетях.

Он сказал, что это стало возможным благодаря привлечению второго авиаперевозчика на Москву и расширения географии межрегиональных полетов.

В подарок от аэропорта Сергей Ептеев получил набор сувениров с новогодней тематикой, а также возможность пользоваться бизнес-залом аэропорта в течение всего 2020 года. Сам молодой человек рассказал, что отправляется в путь из аэропорта Горно-Алтайска в первый раз, сообщила пресс-служба региональных властей.

Директор аэропорта Сергей Круглов рассказал, что в январе 2020 года начнется проектирование реконструкции существующего терминала, фактически работы стартуют следующим летом, завершат их к началу 2022 года. Он подчеркнул, что реконструкция не создаст помех работе аэропорта.

Кроме того, в планах – расширение географии полетов. Сегодня из аэропорта Горно-Алтайска действуют прямые рейсы на Москву (аэропорты «Домодедово» и «Внуково»), Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург. С апреля 2020 года открываются рейсы на Омск. Идет работа над запуском направлений на Иркутск, Томск, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Якутск.

Также в планах на следующий год – возобновление внутрирегиональных авиаперевозок. Уже состоялись технические рейсы в Кош-Агач и Усть-Коксу, Кош-Агачский район принял два чартерных коммерческих рейса. Планируется субсидировать данные направления для установления доступных цен. Продолжается работа и по приданию аэропорту международного статуса.

Сегодня в России насчитывается 227 аэропортов федерального значения, из них около 180 входят в самую многочисленную группу с пассажиропотоком до 100 тысяч человек в год. В 2017 и 2018 годах аэропорт Горно-Алтайска получал звание лучшего в этой категории. С регистрацией 100-тысячного пассажира аэропорт перешел в группу с пассажиропотоком от 100 до 500 тысяч пассажиров в год, где также поборется за звание лучшего.

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