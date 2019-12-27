НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

«МакХэппи День» прошел в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Фото: © «Макдоналдс»

Ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День» от «Макдоналдс» продолжается в России. Подключиться к масштабному мероприятию может любой желающий — достаточно купить порцию картофеля фри или картофеля по-деревенски.

«МакХэппи День» проходит в каждом из более чем 700 предприятий «Макдоналдс» по всей России с 18 ноября по 31 декабря. Часть средств с каждой покупки картофеля фри или по-деревенски направляется на проекты и программы благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда».

21 декабря все посетители «Макдоналдс» на улице Фрунзе, 238 смогли стать частью праздничной программы и внести свой вклад в дело помощи детям. Праздник также посетили подопечные из местного детского дома.

За прошедшие годы благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» помог более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В 2018 на поддержку проектов фонда передано около 80 миллионов рублей. Собранные в ходе проведения акции «МакХэппи День» — 2019 средства также пойдут на реализацию проектов фонда. В первую очередь они будут направлены на нужды бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.

Кому помогает «Дом Роналда Макдоналда»

Благодаря открытию такого «Дома вдали от дома» дети с серьезными заболеваниями, находящиеся на длительном лечении, не разлучаются со своими семьями. Родители же могут посвятить всё свое время заботе о ребёнке и не думать об оплате отеля или покупке продуктов. Любовь и забота, по мнению «Макдоналдс», необходимы маленьким пациентам так же, как лекарство.

Проживание с родителями в «Доме Роналда Макдоналда» положительно влияет на ход лечения онкологических заболеваний у детей. Медперсонал и близкие единогласно подтверждают стабилизацию психоэмоционального состояния больных, ускорение процесса выздоровления.

Открытие подобных благотворительных гостиниц соответствует приоритетам развития системы здравоохранения, обозначенным президентом РФ. Также проект развивает практику семейно-ориентированного здравоохранения и стимулирует развитие региональных волонтерских программ. Благодаря появлению «Дома Роналда Макдоналда» снижается нагрузка на врачей, а уровень гигиены повышается, разгружается стационар медицинского учреждения.

Второй год подряд партнером благотворительной акции «МакХэппи День» в России выступает технологическая компания Masterсard. В рамках данного сотрудничества 1 рубль с каждого заказа с порцией картофеля фри, оплаченного картой Masterсard, перечисляется в фонд «Дом Роналда Макдоналда».

Более подробная информация об акции и проектах благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» — на официальном сайте фонда rmhc.ru.

P
Фото: © «Макдоналдс»
Еще по теме
Гонщик Квят порекомендовал способы борьбы с похмельем
Сибирячка через месяц после отравления проснулась с новым сердцем
Диетолог увидела ожирение у половины депутатов Госдумы
Директора школы в Забайкалье осудили за избиение учеников
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты
•
Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
Галина Волчек умерла через неделю после дня рождения
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Как это работает
•
Простоит три недели: как выбрать ёлку и ухаживать за ней
•
Крысиные табу: как нельзя встречать Новый год
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Геймерский интернет в подарок: еще есть шанс
Сибирь 27.12.2019 10:07
«Ростех» назвал сроки поставки МС-21 заказчикам
Сибирь 27.12.2019 10:03
Красноярский трамвай превратили в оленью упряжку
Сибирь 27.12.2019 09:33
Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО
Сибирь 26.12.2019 19:35
Самое популярное
Село с жителями выставили на продажу в Красноярском крае
4031
Модернизацию Lada 4x4 показали на видео
3925
Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента
3906
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
3522
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Пассажирский самолет разбился в аэропорту Алма-Аты
•
Песков рассказал о предпочтениях Путина на Новый год
•
Россияне назвали главные события и людей уходящего года
•
Галина Волчек умерла через неделю после дня рождения
Подробности
•
«МакХэппи День» прошел в Новосибирске
•
Аванс или кредит: как понять счета Ростелекома
•
У кого выше: рейтинг елок городов Сибири
•
Новые деньги и конец света: прогнозы великих на 2020 год
Сибирь
•
Геймерский интернет в подарок: еще есть шанс
•
«Ростех» назвал сроки поставки МС-21 заказчикам
•
Красноярский трамвай превратили в оленью упряжку
•
Дед Мороз в Бурятии пострадал в битве детей за конфеты. ВИДЕО
•
Сибирские ученые изучат влияние витамина А на формирование нейронов
•
Регионы России разделились на встревоженные и невозмутимые
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Путин проехал по Крымскому мосту на локомотиве
76
Строительство «Северного потока-2» прекратили из-за санкций США
73
Зюганов допустил проведение досрочных выборов президента
51
Путин назвал свою главную цель
51
Путин охарактеризовал польского посла словами «сволочь» и «свинья»
40
Топ комментариев

fargus

Восемь раз вратарь увернулся от шайбы. Награда найдет своего героя. Даже МОК не опротестует.

pilot995

Неужели он настолько выжил из ума, что не понимает как это всё смешно, жалко и глупо выглядит?

Uynachalnica

Человек года! Если не он то кто? Только с каким знаком впереди + или -?

Иркут 69

Главная цель ясна уже давно и предельно проста - находится во власти как можно дольше, желательно пожизненно....

колобок11

Нас готовят остаться совсем без пенсий, а увеличение пенсионного возраста это первые звоночки.