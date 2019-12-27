«МакХэппи День» прошел в Новосибирске

Ежегодная благотворительная акция «МакХэппи День» от «Макдоналдс» продолжается в России. Подключиться к масштабному мероприятию может любой желающий — достаточно купить порцию картофеля фри или картофеля по-деревенски.

«МакХэппи День» проходит в каждом из более чем 700 предприятий «Макдоналдс» по всей России с 18 ноября по 31 декабря. Часть средств с каждой покупки картофеля фри или по-деревенски направляется на проекты и программы благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда».

21 декабря все посетители «Макдоналдс» на улице Фрунзе, 238 смогли стать частью праздничной программы и внести свой вклад в дело помощи детям. Праздник также посетили подопечные из местного детского дома.

За прошедшие годы благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» помог более чем 250 тысячам детей и семей, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. В 2018 на поддержку проектов фонда передано около 80 миллионов рублей. Собранные в ходе проведения акции «МакХэппи День» — 2019 средства также пойдут на реализацию проектов фонда. В первую очередь они будут направлены на нужды бесплатной семейной гостиницы «Дом Роналда Макдоналда» в Казани.

Кому помогает «Дом Роналда Макдоналда»

Благодаря открытию такого «Дома вдали от дома» дети с серьезными заболеваниями, находящиеся на длительном лечении, не разлучаются со своими семьями. Родители же могут посвятить всё свое время заботе о ребёнке и не думать об оплате отеля или покупке продуктов. Любовь и забота, по мнению «Макдоналдс», необходимы маленьким пациентам так же, как лекарство.

Проживание с родителями в «Доме Роналда Макдоналда» положительно влияет на ход лечения онкологических заболеваний у детей. Медперсонал и близкие единогласно подтверждают стабилизацию психоэмоционального состояния больных, ускорение процесса выздоровления.

Открытие подобных благотворительных гостиниц соответствует приоритетам развития системы здравоохранения, обозначенным президентом РФ. Также проект развивает практику семейно-ориентированного здравоохранения и стимулирует развитие региональных волонтерских программ. Благодаря появлению «Дома Роналда Макдоналда» снижается нагрузка на врачей, а уровень гигиены повышается, разгружается стационар медицинского учреждения.

Второй год подряд партнером благотворительной акции «МакХэппи День» в России выступает технологическая компания Masterсard. В рамках данного сотрудничества 1 рубль с каждого заказа с порцией картофеля фри, оплаченного картой Masterсard, перечисляется в фонд «Дом Роналда Макдоналда».

Более подробная информация об акции и проектах благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда» — на официальном сайте фонда rmhc.ru.