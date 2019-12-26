Девочке оторвало палец в красноярском бассейне

Следователи проводят проверку после того, как восьмилетней девочке во время тренировки по плаванию в бассейне «Энергия» практически оторвало палец, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отец девочки рассказала телеканалу «ТВК», что через полчаса после начала тренировки малышка получила травму — рука была окровавлена, а палец болтался на одном кусочке кожи. Выяснилось, что кость сломана. Девочка делала сальто и пытаясь оттолкнутся от дна бассейна, зацепилась рукой решетку трубы для подачи воды. Ребенку сделали операцию, но не ясно, будет ли он работать. Бассейн продолжает работать.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принять процессуальное решение.