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Президент призвал к дальнейшему снижению ставок по ипотеке

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил продолжить работу по снижению ставок ипотечных кредитов.

«И, конечно, очень важно и дальше работать над снижением ставки по ипотеке, то, что она к концу года снизилась на уровень в среднем меньше 9 процентов — это, мне кажется, очень хороший показатель», — приводит РБК слова Путина.

Президент поручил Минфину, ЦБ и профильным ведомствам внимательно следить за ситуацией на ипотечном рынке.

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Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) представило исследование по ипотечной ставке в России. Согласно ему, по итогам 2020 года она может снизиться до 8,5%, приводит РБК данные агентства.

Уменьшению ставки будут способствовать конкуренция, новый виток сделок по рефинансированию ипотечных кредитов, а также заметный рост площади жилья. В НКР ожидали, что к концу 2019 года ипотечная ставка составит 9,29,3% на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

В середине декабря Путин заявлял, что опасно искусственно снижать ставки по ипотеке, так как это может повлиять на экономику в целом, в частности «подтолкнуть инфляцию».



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