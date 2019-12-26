Дикая лиса вместо зрителей пришла на «самую грустную вечеринку»

Дикая лиса забежала на самую грустную вечеринку в парке Универсиады в Красноярске, на которой аниматоры танцуют без зрителей, сообщил местный житель Павел Стабров.

Видео красноярской грустной вечеринки в парке Универсиады, который находится на площади перед Большим концертным залом и островом Татышев, стало мемом. На сцене зажигательно танцуют аниматоры в костюмах свиньи, собаки и слона. Но в парке в этот момент ни души.

«Татышевая лиса пришла поддержать артистов в глухом лесу. Свинью и слона не видно, видать съела», — написал Стабров на странице в Facebook и выложил видеодоказательство.