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Дикая лиса вместо зрителей пришла на «самую грустную вечеринку»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Musli Berisha / CC BY-SA 4.0

Дикая лиса забежала на самую грустную вечеринку в парке Универсиады в Красноярске, на которой аниматоры танцуют без зрителей, сообщил местный житель Павел Стабров.

Видео красноярской грустной вечеринки в парке Универсиады, который находится на площади перед Большим концертным залом и островом Татышев, стало мемом. На сцене зажигательно танцуют аниматоры в костюмах свиньи, собаки и слона. Но в парке в этот момент ни души.

«Татышевая лиса пришла поддержать артистов в глухом лесу. Свинью и слона не видно, видать съела», — написал Стабров на странице в Facebook и выложил видеодоказательство.


Красноярск #Новый год #Звери
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