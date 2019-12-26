Фильм «Союз спасения» вышел на экраны

Российский фильм режиссера Андрея Кравчука «Союз спасения» с сильным актерским составом рассказывает о восстании декабристов в 1825 году, картина выходит в прокат 26 декабря.

«Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну», — говорится в синопсисе картины.

В фильме собран мощный актерский состав, главные роли исполнили Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Иван Колесников, Александр Домогаров, Алексей Гуськов и другие.

Съёмки начались в Москве, в начале 2018 года. Фильм снимался в Санкт Петербурге, Белгородской области и в Гатчине. После предпоказа картины министр культуры России Владимир Мединский высоко оценил «Союз спасения».

«Вся история декабристов — это невероятный миф... Я мечтаю, чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, изучающих этот период истории. Мы обязательно запишем его в рекомендации в учебники», — сказал он.