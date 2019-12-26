Фильм «Союз спасения» вышел на экраны

«Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь… и саму страну», — говорится в синопсисе картины.
В фильме собран мощный актерский состав, главные роли исполнили
Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Антон Шагин, Леонид Бичевин, Игорь
Петренко, Иван Колесников, Александр Домогаров, Алексей Гуськов и другие.
Съёмки начались в Москве, в начале 2018 года. Фильм снимался
в Санкт Петербурге, Белгородской области и в Гатчине. После предпоказа картины
министр культуры России Владимир Мединский высоко оценил «Союз спасения».
«Вся история декабристов — это невероятный миф... Я мечтаю,
чтобы этот фильм стал обязательным к просмотру для всех школьников, изучающих
этот период истории. Мы обязательно запишем его в рекомендации в учебники», —
сказал он.