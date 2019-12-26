Директора школы в Забайкалье осудили за избиение учеников

Директор школы в Моготуйском районе Забайкальского края заплатит штраф за то, что дергала пятиклассников за волосы и била книгой по голове, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

В январе 2019 года директор школы вела урок русской литературы в пятом классе, когда ей показалось, что пятеро мальчиков ведут себя неподобающим образом.

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Педагог решила призвать их к порядку, дергая за волосы и за уши. В качестве инструмента для воспитания использовалась и книга: учительница била детей учебником по голове и животу. После расправы она заставила мальчиков стоять на протяжении урока.

Узнав о случившемся, родители заявили в полицию. В отношении директора школы возбудили уголовное дело. Но районное управление образования не спешило увольнять руководителя учебного заведения. Педагог уволилась только по требованию прокуратуры, написав заявление «по собственному желанию».

В декабре суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал директора школы виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогом образовательного учреждения).Женщину оштрафовали на 40 тысяч рублей.