Фильм дня: «Пекло»

Научно-фантастический триллер «Пекло» режиссера Дэнни Бойла переносит зрителя на полвека в будущее и рассказывает о предотвращении самой страшной катастрофы, когда Солнце может погаснуть.

26 декабря 2019 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение 132 сароса. Следующее затмение данного сароса произойдёт в январе 2038 года.

Сюжет фильма разворачивается в 2057 год. Солнце погибает, и человечество сталкивается с перспективой вымирания. Последняя надежда планеты Земля связана с «Икаром 2» — космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канэдой. Их миссия — доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.

Во время путешествия, находясь далеко в космическом безмолвии, в отсутствии какого-либо радиоконтакта с Землей экипаж слышит слабые позывные сигналы с космического корабля «Икар 1», который пропал, выполняя семь лет назад ту же самую миссию.

В фильме снялись Киллиан Мёрфи, Крис Эванс, Роуз Бирн, Мишель Йео, Бенедикт Вонг и другие. Космические корабли носят имя персонажа древнегреческого мифа. По легенде, Икар и его отец Дедал сделали крылья из перьев и воска. На этих крыльях они покинули остров Крит, на котором они вынуждены были жить по воле правителя этого острова.







Но по пути Икар загорелся идеей подняться высоко в небо, но солнце растопило воск, крылья рассыпались, и юноша, упав с огромной высоты в море, разбился. Данный миф является метафорой: существует предел, который человеку не под силу преодолеть. Фильм получил рейтинг IMDb: 7.20.