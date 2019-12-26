Фильм дня: «Пекло»

Научно-фантастический триллер «Пекло» режиссера Дэнни Бойла переносит зрителя на полвека в будущее и рассказывает о предотвращении самой страшной катастрофы, когда Солнце может погаснуть.26 декабря 2019 года произойдет кольцеобразное солнечное затмение 132 сароса. Следующее затмение данного сароса произойдёт в январе 2038 года.
Сюжет фильма разворачивается в 2057 год. Солнце погибает, и человечество сталкивается с перспективой вымирания. Последняя надежда планеты Земля связана с «Икаром 2» — космическим кораблем, экипаж которого состоит из восьми мужчин и женщин во главе с капитаном Канэдой. Их миссия — доставить ядерный заряд, с помощью которого предполагается повторно воспламенить гаснущее Солнце.
Во время путешествия, находясь далеко в космическом безмолвии, в отсутствии какого-либо радиоконтакта с Землей экипаж слышит слабые позывные сигналы с космического корабля «Икар 1», который пропал, выполняя семь лет назад ту же самую миссию.