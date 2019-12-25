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Город в США снимет 57-летний запрет на игру в снежки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MissMessie

Власти города Уосо в штате Висконсин снимут запрет на игру в снежки в черте населенного пункта, установленный в 1962 году.

По действующим правилам за игру в снежки полагается штраф в 114 долларов, пишет издание The Hill. Как объясняют местные власти, это было сделано «ради безопасности местного сообщества». При этом в городе разрешено носить огнестрельное оружие на улице.

За последние 15 лет штраф по статье об игре снежками выписывался всего десять раз, и только в двух случаях речь действительно шла об опасной ситуации, когда хулиганы бросали снежки в проезжающие машины.

Отмечается, что за такой запрет населенный пункт окрестили «худшим городом в Америке». После этого местные законодатели задумались над тем, чтобы внести в закон поправки, которые уже получили предварительное одобрение городского совета.

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Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

Wojnar

Так эти фонды только для своих.Пенсионеры не свои.