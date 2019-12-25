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Россия успешно испытала самый мощный ледокол

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Балтийского завода»

Специалисты «Балтийского завода» испытали самый мощный в мире российский головной атомный ледокол «Арктика» на остойчивость, сообщает пресс-служба предприятия.

«На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" проекта 22220 прошла операция по кренованию. Специалисты АО "Балтийский завод" и ЦКБ "Айсберг" начали операцию в 7 часов утра 24 декабря и завершили ее после полуночи», — говорится в сообщении.

Кренование – искусственное создание крена для определения положения центра тяжести с целью получения данных по определению остойчивости судна. Полученные данные будут использованы в ходе будущей эксплуатации атомохода.

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Для создания крена на ледоколе использовался твердый балласт в виде чугунных чушек, для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса.

Головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» построен по заказу госкорпорации «Росатом». На «Балтийском заводе» сейчас идет строительство двух серийных атомоходов проекта 22220 «Сибирь» и «Урал».

Атомные ледоколы мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире. Эти корабли смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.