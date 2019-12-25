Кремль прокомментировал скандальное заявление Лукашенко

Пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о кризисе в двусторонних отношениях и не согласились с такой оценкой.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия находятся на этапе «раздорожья», а время для принятия конституции Союзного государства ушло по вине России.

«Переговоры, которые были и месяцем ранее в Сочи, и переговоры, которые несколько дней тому назад были в Санкт-Петербурге, с нашей точки зрения, свидетельствуют об обратном», — ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с высказываниями Лукашенко.

По словам Пескова, остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе. «Ясно, что контакты будут продолжаться, и ясно, что уровень интеграции сейчас уже настолько высок и страны настолько тесно связаны друг с другом, что какие-то шероховатости, конечно, неизбежно есть и будут оставаться. Но общий фон это не портит», — приводит РИА Новости слова Пескова.

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Он также не согласился с мнением Лукашенко, что позиции Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева отличаются. «Мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства», — сказал Песков.

В интервью белорусский лидер также заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода «Дружба».

«Конечно, она (Белоруссия) вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодные, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации. <…> Мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке», — отметил Песков.



