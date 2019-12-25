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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты

Путин назвал свою главную цель

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин призвал членов российского правительства сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

«Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно. Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество», — приводит ТАСС заявление Путина, которое он сделал на встрече с правительством по итогам года.

Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. «Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей. Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан», — добавил он.

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По мнению президента, остаются вопросы, связанные с реальными доходами населения. При этом Путин отметил, что за прошедший год есть и осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры.

«Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан», — заявил президент.

Путин также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан. «В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена», — сказал он. «Вот это задача номер один», — подчеркнул российский лидер.


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Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

great_america

Путин угробил российскую экономику. Она и сейчас продолжает падать.

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.