СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить информацию о селе Васильевка Красноярского края, которое продают вместе с жителями, сообщается на сайте ведомства.

«Журналисты озвучили в эфире ситуацию в Красноярском крае, где местный предприниматель объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу — вместе с фермой, складом и даже домами с живущими в них людьми», — говорится в сообщении. Бастрыкин проверить достоверность доводов СМИ и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета.

Жители села Васильевка рассказали телеканалу НТВ, что при Михаиле Горбачеве подрядчиком возрождения села выступил минусинский строительный комбинат. Затем его руководитель получил в бессрочное пользование земли. Вроде как, они сами подписали документы, по которым деревня перешла во владения бизнесмена. Жителям пришлось платить деньги за заготовку сена и за воду.

Теперь владелец земли распространил объявление о продаже деревни на 45 домов вместе с жителями. Только 15 жителям через суд удалось приватизировать свои дома.

«Может нас выселят, может не выселят, или приедут спихнут под берег», — сказал один из жителей.

Представитель администрации Идринского района заявил, что по сути предприниматель не может ничего продавать, так как с 90-х годов Земельный кодекс РФ сильно изменился. Ему не может принадлежать ни лес, ни дороги, ни линии электропередач, тем более населенный пункт. Бизнесмен не прошел обязательную перерегистрацию. В продлении аренды земли ему отказано судом.