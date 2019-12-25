Российские ученые усомнились в существовании «темной энергии»

Российские ученые опубликовали математически обоснованную модель, которая не требует введения в физику «темной энергии», но вводит границы для Вселенной, сообщает пресс-служба Института физико-математических наук и информационных технологий Балтийского федерального университета имени Канта.

«Известен эффект Казимира, который состоит в том, что две помещенные в вакуум металлические пластины притягиваются друг к другу. Казалось бы — этого не должно быть, ведь в вакууме ничего нет. Но на самом деле, согласно квантовой теории, там постоянно возникают и исчезают частицы, и в результате их взаимодействия с пластинами, которые обозначают некие границы пространства, возникает очень небольшое притяжение», — приводит РИА Новости слова профессора Артема Асташёнка.

По его словам, «существует идея, согласно которой в космосе происходит примерно то же самое». «Только это приводит, наоборот, к дополнительному отталкиванию, которое и ускоряет расширение Вселенной. То есть, никакой "темной энергии", по сути, нет, а есть проявление границ Вселенной. Это, конечно, не означает, что она где-то кончается, но какая-то сложная топология может иметь место», — пояснил ученые.

«Можно провести аналогию с Землей. Ведь у нее тоже нет границ, но она конечна. Разница между Землей и Вселенной в том, в первом случае мы имеем дело с двухмерным пространством, а во втором — с трехмерным», — считает профессор.

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Асташёнок напомнил, что расширение Вселенной было обнаружено почти сто лет назад. Затем было выяснено, что расширение происходит с ускорением, которое началось спустя три-четыре миллиарда лет после рождения Вселенной. Однако обычного вещества (звезд, планет, астероидов, комет и межгалактического газа) для такого процесса было не достаточно.

«И тогда родилась идея о том, что Вселенная заполнена по большей части не обычным веществом, а некоторой "темной энергией", которая обладает особыми свойствами. Что это такое, точно не знает пока никто, название — "темная энергия" — весьма условное, но известно, что она составляет 70 процентов содержимого Вселенной», — говорит Асташёнок.

По современным представлениям еще около 20% составляет «темная материя» и около 4% обычное вещество. Теорий о том, что собой представляет «темная энергия», и о том, почему Вселенная расширяется ускоренно, множество.