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Резко похолодает в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Похолодание до 30 градусов мороза днем придет в Новосибирске в четверг и пятницу, вместе с похолоданием прекратятся осадки, сообщает пресс-центр мэрии.

С 26 по 28 декабря на территории Новосибирска ожидается значительное понижение температуры ночью до 30-32 градусов мороза, днем до 27-29 градусов мороза.

Ранее пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в регион к четвергу придут арктические воздушные массы, и принесут мороз и прекращение осадков.

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Uynachalnica

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

pilot995

Спасал он друганов-олигархов и их банки, а экономику он добил после Ельцина сам и руками подельников.

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...