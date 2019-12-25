Резко похолодает в Новосибирске

Похолодание до 30 градусов мороза днем придет в Новосибирске в четверг и пятницу, вместе с похолоданием прекратятся осадки, сообщает пресс-центр мэрии.

С 26 по 28 декабря на территории Новосибирска ожидается значительное понижение температуры ночью до 30-32 градусов мороза, днем до 27-29 градусов мороза.

Ранее пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин говорил, что в регион к четвергу придут арктические воздушные массы, и принесут мороз и прекращение осадков.