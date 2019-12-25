Автомобили Lada с нового года прибавят в цене

Все модели АвтоВАЗа подорожают со следующего года, в среднем рост составит 2,3%, больше всего вырастет цена на седан Vesta в базовой комплектации — на 23 тысячи рублей.

Седан Vesta в базовой комплектации подорожает на 3,8% до 629,9 тысячи рублей (плюс 23 тысячи рублей), а седан самого продаваемого в России семейства автомобилей — Granta — будет стоить от 455,9 тысячи рублей, подорожав 11 тысяч рублей, или 2,5%, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в дилерских компаниях.

Высокий хетчбэк Xray прибавит в цене 5 тысяч рублей (0,8%), его стоимость будет начинаться с 619,9 тысячи рублей. Трехдверный внедорожник Lada 4x4 подорожает на 15 тысяч рублей до 538,9 тысячи рублей.

Самый дорогой автомобиль в модельном ряду Lada — седан Vesta Sport — подорожает в базовой версии до 1,042 миллиона (плюс 15 тысяч рублей).

По мнению экспертов, повышение цен не отразится на доле АвтоВАЗа на российском рынке, так как другие автопроизводители также заявили об увеличении цен.