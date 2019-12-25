Регенерирующие повязки разработали в Томске

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости, сообщает пресс-служба вуза.

Покрытия уже успешно прошли доклинические испытания на животных, доказавшие эффективность регенерации тканей, а также высокие антибактериальные свойства. Кроме того, импортозамещающая разработка томских ученых существенно дешевле зарубежных аналогов. Научный коллектив планирует провести ограниченные клинические испытания.

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Существуют различные патологии мягких тканей челюстно-лицевой области, требующие оперативного вмешательства, рассказала врач-стоматолог Анастасия Коняева. По старой методике, которая чаще всего используется, рана после оперативного вмешательства оставляется открытой для заживления. Но это может привести к образованию рубцовой ткани, долгому и болезненному заживлению ран.

«Процесс заживления раны необходимо оптимизировать, для этого используются различные раневые покрытия, которые фиксируются узловыми швами по краям раны. Но они, в основном, зарубежного производства, что в разы увеличивает стоимость лечения», — сказала Коняева.

Зарубежные аналоги изготавливают по очень дорогой технологии. Томские ученые использовали метод электроспиннинга — получение нетканых волокнистых структур посредством электрического поля высокой напряженности. Этот метод позволяет очень хорошо контролировать структуру мембраны, ее толщину, и он очень легко масштабируется.

Кроме того, политехники нанесли на поверхность мембран покрытие из меди, это дешевый и очень эффективный противомикробный агент широкого спектра.

«Были получены результаты, показывающие, что по сравнению с традиционной методикой, перекрытие раневого дефекта является более эффективным. Плюс ко всему, напыление меди на мембрану позволяет избежать микробной контаминации раны, что приводит к более быстрому заживлению дефекта», — сказала завкафедрой анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ Елена Варакута.