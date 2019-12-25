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Регенерирующие повязки разработали в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученые Томского политехнического университета совместно с коллегами из российских вузов разработали полимерные мембраны для восстановления слизистой оболочки ротовой полости, сообщает пресс-служба вуза.

Покрытия уже успешно прошли доклинические испытания на животных, доказавшие эффективность регенерации тканей, а также высокие антибактериальные свойства. Кроме того, импортозамещающая разработка томских ученых существенно дешевле зарубежных аналогов. Научный коллектив планирует провести ограниченные клинические испытания.

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Существуют различные патологии мягких тканей челюстно-лицевой области, требующие оперативного вмешательства, рассказала врач-стоматолог Анастасия Коняева. По старой методике, которая чаще всего используется, рана после оперативного вмешательства оставляется открытой для заживления. Но это может привести к образованию рубцовой ткани, долгому и болезненному заживлению ран.

«Процесс заживления раны необходимо оптимизировать, для этого используются различные раневые покрытия, которые фиксируются узловыми швами по краям раны. Но они, в основном, зарубежного производства, что в разы увеличивает стоимость лечения», — сказала Коняева.

Зарубежные аналоги изготавливают по очень дорогой технологии. Томские ученые использовали метод электроспиннинга — получение нетканых волокнистых структур посредством электрического поля высокой напряженности. Этот метод позволяет очень хорошо контролировать структуру мембраны, ее толщину, и он очень легко масштабируется.

Кроме того, политехники нанесли на поверхность мембран покрытие из меди, это дешевый и очень эффективный противомикробный агент широкого спектра.

«Были получены результаты, показывающие, что по сравнению с традиционной методикой, перекрытие раневого дефекта является более эффективным. Плюс ко всему, напыление меди на мембрану позволяет избежать микробной контаминации раны, что приводит к более быстрому заживлению дефекта», — сказала завкафедрой анатомии человека с курсом топографической анатомии и оперативной хирургии СибГМУ Елена Варакута. 

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bars53

чернобль вроде на украине? ... с них бери

Uynachalnica

Чем эти резервные фонды помогли будущим пенсионерам, которым в 65 теперь выходить?

Alvarius7

Если такое примут, то сразу же появится элитная служба такси, которая будет возить только чиновников)

BBakSS

Год будет непростой, нас ожидают трудности, но мы справимся. (1999, 2000, 2001....2020)"подпись" Ванга,...

serioga08

Главное - пилот жив. А авария в испытаниях - даже имеет некоторые плюсы - разберутся и устранят на будущее.